Les forces de sécurité ont réussi à démanteler un réseau criminel international impliqué dans le trafic de drogue, en arrêtant plusieurs de ses membres et en saisissant une importante quantité de stupéfiants.

Dans un communiqué publié samedi soir, le ministère de l’Intérieur précise qu’après un travail de renseignement approfondi, les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation de dix individus opérant au sein de ce réseau international.

La police a saisi 2942 plaques de cannabis, une somme de 70 mille dinars, en plus de quantités d’or, d’un appareil de communication sophistiqué de type Thuraya, d’un dispositif de brouillage avancé et d’une arme à feu.

Le communiqué précise également que les forces de sécurité ont confisqué d’importants moyens logistiques de transport, comprenant trois voitures, un camion, trois motos, deux zodiacs et quatre bateaux de pêche.

L’opération a été qualifiée de « réussie » et présentée comme « un coup dur porté à un dangereux réseau international de trafic de drogue ».