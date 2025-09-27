Nabeul : le syndicat de l’enseignement secondaire dénonce les incidents dans les lycées de Hammamet

Le bureau régional de Nabeul de l’Union générale de l’enseignement secondaire a publié ce samedi un communiqué dans lequel il condamne fermement les incidents survenus récemment dans plusieurs lycées de la délégation de Hammamet.

Ces événements concernent notamment la polémique autour de la prière au sein d’un établissement et la contestation menée par des élèves contre la directrice du lycée Atef Chaieb après l’exclusion temporaire d’une élève. Le syndicat a dénoncé des comportements jugés irrespectueux et préjudiciables à la dignité des enseignants ainsi qu’à l’institution scolaire, réaffirmant son rejet de toute forme de violence et son soutien inconditionnel au corps éducatif. Il a, par ailleurs, critiqué le refus de dialogue du ministère de tutelle, appelant à l’ouverture d’une enquête afin que les responsabilités soient clairement établies.

Les syndicalistes ont aussi fustigé les accusations diffusées sur les réseaux sociaux par un influenceur visant le collège Taieb Bchirouch, estimant qu’il s’agit d’une campagne de diffamation. Enfin, le bureau a exhorté les enseignants à rester unis pour défendre le service public et affirmé sa disponibilité à recourir à toutes les formes de mobilisation et de protestation nécessaires.