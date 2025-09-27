Nabeul-Hammamet : plus de 666 000 touristes accueillis depuis janvier 2025

Depuis le début de l’année et jusqu’au 10 septembre 2025, la région touristique de Nabeul-Hammamet a accueilli plus de 666 000 visiteurs, enregistrant une hausse de 2 % par rapport à la même période de l’an dernier, selon les chiffres communiqués par le délégué régional du tourisme, Wahid Ben Fraj.

Ce dernier a souligné que la saison touristique s’annonce particulièrement réussie, avec plus de 3 millions de nuitées enregistrées, soit une progression de 2,5 %. L’un des indicateurs les plus encourageants reste la prolongation de la saison au-delà des mois de juillet et août, traditionnellement considérés comme la période de pointe, avec un taux de remplissage jugé « bon à très bon » par les professionnels, notamment en septembre.

Grâce aux réservations déjà confirmées pour les derniers mois de l’année, les responsables espèrent franchir le cap symbolique d’un million de touristes dans la région.