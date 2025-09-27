Météo Tunisie samedi : pluies attendues au centre-est et sud-est, vents jusqu’à 80 km/h

Le ciel sera nuageux, samedi, sur plusieurs régions du pays. Les nuages seront, temporairement, denses, et accompagnés de pluie, sur les régions du centre- est et du sud- est, d’après l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront aux alentours de 20 degrés dans les hauteurs ouest, et elles seront comprises entre 23 et 27 degrés au nord et dans les régions côtières, et entre 28 et 33 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera de secteur nord, relativement fort à fort, près de côtes est et au sud, avec des phénomènes de sable, et faible à modéré, dans le reste des régions. La vitesse du vent dépassera, temporairement, les 80 km/h, sous forme de rafales, lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera agitée à localement très agitée, au niveau des côtes Est du pays.