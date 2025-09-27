Kasserine : campagne de vaccination contre la rage, plus de 14 600 animaux déjà protégés

La direction de la production animale relevant du commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Kasserine, a organisé, vendredi, une journée de sensibilisation sur la vaccination des animaux domestiques.

Un espace vétérinaire a été aménagé sur la Place de la municipalité sur le thème : « Mon animal, ma responsabilité… Je dois le vacciner », pour une action qui se tient à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage.

Le chef de la direction, Lotfi Sayahi, a expliqué, à l’Agence TAP, que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la rage, lancée le 1er septembre et qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’octobre, avec une possibilité de prolongation jusqu’en novembre, dans le but d’atteindre un taux de couverture d’au moins 80% des chiens et chats domestiques dans la région.

Depuis janvier, plus de 14 600 chiens et chats ont été vaccinés dans le gouvernorat de Kasserine, grâce à des centres fixes, des équipes mobiles et des actions de sensibilisation, notamment dans les .écoles et à travers des tentes vétérinaires.

L’objectif est de réduire les foyers de rage, alors que 40 cas animaux ont été recensés cette année contre 67 en 2024, sans aucun cas humain signalé, à l’exception d’un seul à Nabeul.

Des citoyens ont par ailleurs insisté sur l’importance de la vaccination pour protéger leurs animaux et leurs familles.