Kais Saïed appelle à intensifier la lutte contre le monopole et la spéculation en Tunisie

Le président de la République, Kais Saïed, a appelé, vendredi, à durcir la lutte contre les pratiques de monopole et de spéculation et à œuvrer sans relâche en vue de démanteler les réseaux y opérant.

C’était en recevant, au palais de Carthage, le ministre de l’intérieur, Khaled Nouri et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur chargé de la sécurité nationale, Sofiene Belsadok.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le chef de l’Etat a affirmé que la lutte contre les pratiques de monopole et de spéculation ne doit pas se limiter à organiser une campagne circonscrite dans le temps ou à prévoir de courtes périodes de solde au profit des citoyens.

Il s’agit plutôt, a-t-il précisé, d’une politique devant être engagée par l’Etat de manière soutenue et prolongée afin de préserver la sécurité du pays, protéger la société et offrir les attributs d’une vie digne au peuple tunisien.

Ont pris part également à la réunion, le directeur général de la sécurité nationale, Mourad Saïdane ainsi que le directeur général de la garde nationale, Hassine Gharbi.