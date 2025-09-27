Flottille Sumud : départ de Crète vers Gaza sans le navire Familia

Le député Mohamed Ali, participant à l’initiative internationale Flottille Sumud, a annoncé ce samedi 27 septembre 2025 que les navires ont quitté l’île de Crète, en Grèce, en direction des côtes de Gaza.

Il a précisé que le navire Familia ne prendra pas part au voyage en raison d’une panne technique, et que ses passagers ont été répartis sur les autres embarcations. Malgré les menaces répétées d’interception violente proférées par les forces d’occupation israéliennes, les militants demeurent déterminés à mener à bien cette mission humanitaire, visant à briser le blocus imposé à Gaza et à acheminer une aide médicale et humanitaire essentielle.

Selon Mohamed Ali, la traversée se fera directement, sans escale, et devrait durer environ six jours si aucun incident majeur ne survient en haute mer.