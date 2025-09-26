Tunisie : Météo du vendredi 26 septembre 2025

L’Institut national de la météorologie annonce des températures globalement stables pour ce vendredi 26 septembre. Les maximales oscilleront entre 20 et 27 °C selon les régions.

Le temps sera marqué par un ciel souvent très nuageux. Des pluies temporairement orageuses sont attendues sur le Nord, le Centre et localement le Sud. Elles pourront être fortes par endroits et accompagnées de chutes de grêle.

Le vent soufflera du secteur ouest sur le Nord et le Centre, et du secteur est sur le Sud, généralement faible à modéré. Toutefois, il se renforcera progressivement dans l’après-midi sur les régions du Sud, entraînant des vents de sable réduisant la visibilité horizontale. Lors des cellules orageuses, des rafales dépassant 80 km/h sont également probables.

La mer sera peu agitée à agitée, avant de devenir très agitée dans le golfe de Gabès en cours de journée.