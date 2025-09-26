Tunisie – Décision présidentielle : le prix du mouton plafonné à 40 dinars/kg

Le président de l’Organisation tunisienne pour l’orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a annoncé la fixation de nouveaux prix pour la viande en Tunisie, suite à une décision présidentielle souveraine.

Ainsi, le prix du kilo de viande ovine a été ramené à 40 dinars après avoir atteint 65 dinars, tandis que celui de la viande bovine sera désormais de 32 dinars le kilo. Selon Riahi, cette mesure sera appliquée non seulement par la Société tunisienne des viandes mais également dans l’ensemble des points de vente du pays au cours des prochains jours, dans l’objectif de soulager le consommateur et de renforcer son pouvoir d’achat.