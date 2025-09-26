Prison et amendes pour 11 fournisseurs impliqués dans des pratiques spéculatives

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Ben Arous a prononcé, jeudi, des peines de 2 à 7 ans de prison ferme ainsi que des amendes allant de 50 000 à 100 000 dinars à l’encontre de 11 prévenus, impliqués en tant qu’intermédiaires « Habata » et fournisseurs de marchés.

Ces arrestations font suite à des mandats de dépôt émis par le ministère public la semaine précédente. Les 11 agents avaient été appréhendés par l’Unité des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire de Carthage, dans le cadre d’une campagne nationale de lutte contre la spéculation, le monopole et la manipulation des prix sur les marchés tunisiens.