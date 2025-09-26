Polémique au lycée Mohamed Boudhina : des avocats soutiennent l’installation de salles de prière

Des avocats tunisiens ont annoncé la création d’un comité de soutien au mouvement réclamant l’aménagement de salles de prière au sein des établissements éducatifs, qu’il s’agisse de lycées ou d’universités. Ce comité entend appuyer cette initiative en déposant des requêtes officielles auprès des autorités compétentes.

Cette mobilisation intervient après un incident survenu au lycée Mohamed Boudhina à Hammamet (gouvernorat de Nabeul), où l’administration aurait empêché plusieurs élèves d’accomplir leur prière. Selon des témoignages et des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, la censeure générale de l’établissement serait intervenue pour interrompre un groupe de jeunes filles en prière dans une salle de vestiaire, leur adressant des propos jugés humiliants et moqueurs à l’égard de leur tenue.