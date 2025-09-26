Mondher Zenaïdi accusé de terrorisme et de complot contre la sécurité de l’État tunisien

La Chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé de renvoyer l’ancien ministre Mondher Zenaïdi devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis.

Il sera poursuivi pour des accusations particulièrement graves, parmi lesquelles l’incitation à l’insurrection, la constitution d’un groupement terroriste, le complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État ainsi que l’atteinte visant à modifier la structure de l’État et à semer le chaos sur le territoire tunisien.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, cette décision fait suite à la diffusion de vidéos attribuées à Zenaïdi sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il aurait appelé à la rébellion contre les institutions de l’État et son président. L’ancien ministre a par ailleurs été inscrit sur la liste des personnes recherchées dans le cadre de cette affaire.