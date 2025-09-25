Tunisie : Prévisions météo du jeudi 25 septembre 2025

Le temps sera globalement partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, jeudi 25 septembre 2025. Selon les prévisions, les nuages deviendront plus denses dans l’après-midi sur les régions de l’Ouest, donnant lieu à des pluies temporairement orageuses. Ces précipitations devraient progressivement gagner les régions de l’Est. Elles seront parfois abondantes et accompagnées localement de chutes de grêle.

Le vent soufflera de secteur Est, généralement faible à modéré, mais se renforcera en fin de journée au Nord et au Sud, où il pourra provoquer des tourbillons de sable. Lors des orages, il atteindra temporairement des rafales dépassant les 80 km/h.

La mer sera peu agitée dans la matinée, avant de devenir agitée dans le Nord et dans le golfe de Gabès.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 21 et 26 °C au Nord et sur les hauteurs, entre 27 et 31 °C ailleurs. Elles seront de l’ordre de 25 °C dans le Sud-Ouest et grimperont jusqu’à 38 °C dans l’extrême Sud.