Tunisie : Plus de 3,8 tonnes de produits impropres saisis dans cinq gouvernorats

L’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a effectué des campagnes de contrôle en coordination avec les différents corps sécuritaires (garde nationale, police municipale, brigade d’intervention rapide, brigade de recherches et agents municipaux) dans cinq gouvernorats à savoir: Jendouba, Ben Arous, Mahdia, Bizerte et l’Ariana.

Ces campagnes ont permis de saisir plus de 3,85 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation notamment, dans les cantines scolaires et les locaux de stockage et de distribution.

Dans le gouvernorat de Jendouba, une campagne de contrôle a été effectuée dans les cantines scolaires à vocation sociale ayant permis de saisir 213 kg de viande rouge et blanche et 24 kg de beurre pour stockage non conformes aux normes sanitaires, a annoncé l’Instance dans son communiqué.

Dans le gouvernorat de Ben Arous, les équipes de contrôle de l’INSSPA ont effectué une descente dans un dépôt anarchique de bovins et saisi 64 têtes et 256 pieds, outre 30 kg de peau de bovins et 30 kg d’abats congelés impropres à la consommation.

A Mahdia, les interventions ont permis de saisir 2,5 tonnes de poisson dans des locaux anarchiques situés à proximité des dépotoirs de déchets.

Dans le gouvernorat de Bizerte, les opérations de contrôle ont été effectuées dans une unité de fabrication de fromage ayant abouti à la saisie de 56 tonnes de fromage, 50 kg de sucre, 5 kg de génoise et 28 litres de jus impropres à la consommation.

A l’Ariana, 30 avertissements ont été adressés aux locaux de vente de produits alimentaires, outre la rédaction de 4 procès verbaux et la saisie de 250 kg de viande et 113 kg de produits alimentaires diverses et des quantités de fromage.

L’INSPPA a souligné que ces campagnes de contrôle visent à protéger la santé des consommateurs, en particulier les enfants dans les établissements scolaires, à garantir la sécurité des produits alimentaires commercialisés et à lutter contre toutes formes de stockage et de distribution anarchiques.