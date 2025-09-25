Football – Ligue 1 (8e journée) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévues vendredi 26 et dimanche 28 septembre (tous les matches à 15h30) :
Vendredi 26 septembre
Au Zouiten :
JS Omrane – AS Gabès arb : Montassar Belarbi (VAR : Fraj Abdellaoui)
Dimanche 28 septembre
A Radès :
Club Africain – US Ben Guerdane arb : Badis Ben Salah (VAR: Hayhem Guirat)
Au Kram (à huis clos) :
CA Bizertin – JS Kairouan arb : Mohamed Ali Karouia (VAR: Seif Ouertani)
A Béja :
O. Béja – ES Metlaoui arb : Sofiène Ouertani (VAR : Khaled Gouider)
A Zarzis :
ES Zarzis – AS Soliman arb : Houssen Sassi (VAR Hosni Naili)
Mercredi 1er octobre
A La Marsa :
AS Marsa – Espérance de Tunis
A Sousse :
Etoile du Sahel – S. Tunisien
A Sfax :
CS Sfaxien – US Monastir