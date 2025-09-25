Football – Ligue 1 (8e journée) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévues vendredi 26 et dimanche 28 septembre (tous les matches à 15h30) :

Vendredi 26 septembre

Au Zouiten :

JS Omrane – AS Gabès arb : Montassar Belarbi (VAR : Fraj Abdellaoui)

Dimanche 28 septembre

A Radès :

Club Africain – US Ben Guerdane arb : Badis Ben Salah (VAR: Hayhem Guirat)

Au Kram (à huis clos) :

CA Bizertin – JS Kairouan arb : Mohamed Ali Karouia (VAR: Seif Ouertani)

A Béja :

O. Béja – ES Metlaoui arb : Sofiène Ouertani (VAR : Khaled Gouider)

A Zarzis :

ES Zarzis – AS Soliman arb : Houssen Sassi (VAR Hosni Naili)

Mercredi 1er octobre

A La Marsa :

AS Marsa – Espérance de Tunis

A Sousse :

Etoile du Sahel – S. Tunisien

A Sfax :

CS Sfaxien – US Monastir