Cinq ans de prison et 100 000 € d’amende contre l’ex-président Nicolas Sarkozy

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi à cinq ans de prison, dont une partie ferme, par le tribunal de Paris, pour son implication dans l’affaire du financement illégal présumé de sa campagne électorale par la Libye.

La justice l’a reconnu coupable de « complicité criminelle » dans ce dossier sensible, tout en le relaxant des accusations de corruption, faute de preuves établissant un accord direct avec le régime de Mouammar Kadhafi ou le transfert effectif de fonds vers sa campagne. Malgré ses dénégations constantes, cette décision marque un tournant judiciaire majeur dans la carrière de l’ex-chef d’État, qui a également été condamné à une amende de 100 000 euros.

Cette peine, exécutoire même en cas d’appel, constitue une nouvelle étape dans le long feuilleton judiciaire entourant Nicolas Sarkozy.