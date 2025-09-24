Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Des nuages passagers sur tout le pays pendant la nuit, seront localement denses sur le Centre et les régions du Sud-Est, avec chute de pluies provisoirement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud relativement fort près des côtes Est et sur le Sud avec des tourbillons de sables locaux et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera généralement agitée et localement très agitée dans le Nord. Les températures nocturnes seront comprises entre 18 et 22 degrés sur le Nord et le Centre et seront aux alentours de 16 degrés sur les hauteurs de l’Ouest et entre 23 et 26 degrés sur le reste des régions.