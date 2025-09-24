Tunisie : décès de l’acteur Anis Erraâch après un long combat contre la maladie

L’acteur tunisien Anis Erraâch est décédé après un long combat contre la maladie, laissant derrière lui une carrière riche et diversifiée.

Très apprécié du public, il s’est distingué à travers plusieurs rôles marquants dans des productions télévisées telles que Amwaj, El Hassad, Chourb, Nhar Ala Ammar et plus récemment Aryar El Qodam.

Au cinéma, il a également brillé dans des films remarqués comme Ezzouat et Dima Brando, confirmant son talent et sa polyvalence artistique. Sa disparition représente une grande perte pour le monde culturel et audiovisuel tunisien.