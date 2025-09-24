Sousse : arrestation de 4 personnes pour tentative d’abattage de moutons malades

À Sidi Abdelhamid, dans le gouvernorat de Sousse, le ministère public a ouvert une enquête après la tentative d’abattage de moutons malades dans l’abattoir municipal. Quatre personnes soupçonnées d’implication ont été interpellées dans cette affaire.

L’information a été confirmée par le conseiller local Haïthem Laâmari, qui a indiqué être intervenu sur place après avoir reçu des plaintes de citoyens, documentant ainsi l’incident.

Les moutons concernés, atteints de maladies, étaient destinés à la consommation, ce qui a suscité une vive inquiétude quant à la sécurité sanitaire.