Sidi Bouzid : avancement de 83 % du projet solaire photovoltaïque à Mazzouna

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé que les travaux du projet de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, lancé dans la délégation de Mazzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid), ont atteint un taux d’avancement de 83 %.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à promouvoir les énergies renouvelables et à renforcer la transition énergétique dans la région, contribuant ainsi à la diversification des sources d’approvisionnement électrique et à la réduction de l’empreinte carbone.