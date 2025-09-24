Météo – bulletin de suivi : Des pluies intenses attendues dans 7 gouvernorats

Des pluies orageuses et, temporairement, abondantes sont prévues dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Mahdia, Sfax, et aussi à Gafsa et Gabes, annonce, mercredi, l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Les quantités se pluie seront comprises entre 20 et 40 mm, et pouvant atteindre localement, les 50mm.

Des chutes de grêle seront enregistrées, accompagnées d’éclairs (foudres). Des vents forts souffleront fort, avec une vitesse qui peut dépasser les 80 km/h, lors des orages.