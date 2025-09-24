Marché automobile tunisien : +44 % de ventes de voitures populaires en un an

Les ventes de voitures populaires en Tunisie ont connu une forte accélération à fin août 2025, atteignant 6 611 unités contre 3 678 durant la même période en 2024, soit une progression de 44,3 %.

Rien qu’au mois d’août, 622 véhicules ont été écoulés, contre 275 un an plus tôt. Sept marques se partagent ce marché, dominé par une enseigne chinoise (1 706 voitures), suivie d’une japonaise (1 488), d’une française (1 199) et de deux coréennes (environ 1 000 et 970 unités). Le prix des voitures populaires s’est établi entre 28 925 et 34 876 dinars. Globalement, le marché tunisien de l’automobile a absorbé 61 505 véhicules neufs durant les huit premiers mois de 2025, dont 42 082 vendus par les concessionnaires officiels et 19 423 par le secteur parallèle.

Si la part des distributeurs agréés recule légèrement à 68 % contre 71 % en 2024, celle du marché parallèle progresse à 32 %, soutenue notamment par les ventes via le système FCR et le développement des points de vente privés. Les statistiques confirment par ailleurs la prédominance des marques asiatiques qui continuent de dominer les premières places du classement national.