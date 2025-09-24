Depuis le 7 octobre, plus de 65 000 martyrs à Gaza selon l’agence WAFA

29 Palestiniens, dont 24 dans la ville de Gaza, sont tombés en martyrs dans des bombardements et des tirs de l’occupation sioniste depuis l’aube de ce mercredi, a rapporté l’Agence de presse palestinienne, WAFA.

Des sources médicales, citées par la même source, ont signalé que 17 Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés dans un carnage commis par l’occupation sioniste dans des entrepôts bombardés appartenant à la municipalité de Gaza, abritant des personnes déplacées près du marché Firas dans la ville.

Dans le quartier d’Al-Sabra au sud de Gaza, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés lorsqu’une maison appartenant à la famille Al-Hams a été prise pour cible.

4 autres Palestiniens sont également tombés en martyrs et d’autres ont été blessés lorsque les forces de la colonisation ont bombardé une maison appartenant à la famille Khattab dans le camp 1 de Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza.

Pendant ce temps, une femme est tombée en martyre et d’autres ont été blessées lorsqu’une maison appartenant à la famille Nassar a été bombardée au nord du camp de Nuseirat.

Dans la rue Al-Sahaba à Gaza, deux Palestiniennes sont tombées en martyres et d’autres ont été blessées lors de l’attentat à la bombe contre un appartement résidentiel appartenant à la famille Al-Maghribi.

Aussi, un Palestinien est tombé en martyr et d’autres ont été blessés lors d’une attaque de drone d’occupation contre des citoyens dans la rue Omar Al-Mukhtar au centre de la ville de Gaza.

Les bombardements d’artillerie se sont poursuivis dans les zones Est, sud et nord-ouest de la ville de Gaza, au milieu d’intenses vols de drones dans l’espace aérien de la ville.

La colonisation sioniste de la bande de Gaza a produit, depuis le 7 octobre, 65 344 martyrs, la majorité étant des enfants et des femmes, et 166 795 blessés, selon la même source.