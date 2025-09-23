Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Voici les quantités de pluies enregistrées durant les dernières 24 heures par les stations de l’INM:
Gouvernorat de Sfax
Sfax aéoroport 19 Al ghraba 1 Chaâl1 Bir Ali3 Agherba 2 Boughrara 2
El amra 1 Al Ghariba 3 Guermda 13 Sakit el Dayer 12 Thina1 Ain torkiya 12
Hancha 3 Skhira 10 Aguereb 23 Sfax ville 27 Menzel Chaker 4
Gouvernorat de Ariana
Raoued 65 Sidi Thabet 69 Charfech 50 Ariana 20 Kaalet Landalous18
Gouvernorat de Siliana
El Rouhiya 10 Al Aroussa 24 Ain Boussadiya 25 Bargo26 Sidi Bourouis40
Makther ville 28 Bouaarada10 Kessra 40 Gaafour46 Siliana16 El Krib20
Gouvernorat de Zaghouan
Bir Mechergua 22 Sawef 26 Barrage Oued el Kabir23 Fahes 42 Nadhour 28
Mogren 24 Zaghouan 25
Gouvernorat Ben Arous
Boumhal 20 Fouchena 23 Megrine14 Mornegue15 Rades15 El Khelidia 24
Ben arous 18 Hamem lef 13 Mhamdia 28
Gouvernorat de Béja
Oued ezzargua 34 Barrage Sidi Salem 49 Beja sud 1 Amdoune17 Thibar 19
Barrage Kasseb 4 Gobolat 34 Mejez el Bab41 Testour 25 Beja station 2 Nefza 9
Teborssek 37
Gouvernorat de tunis
Tunis Carthage 19 La Goulette 26 Sidi Bousaid 17
Gouvernorat de Kef
Jarissa 10 Touiref 9 K13 3 Dahmeni17 Tajerouine9 Kaalet Senane17
Nebr 10 Oued Malegue7 Seres 33 El Ksour 27 El Kalaa El Khesba 4
Sekiet Sidi Youssef 14 Le kef 2
Gouvernorat de Jendouba
Oued meliz 18 Barrage Barbara 1 Balta bouene 4 Ghar dima 35 Ain drahem 1
Bousselem 1 Jendouba 1 Tabarka4
Gouvernorat de Manouba
Mornaguia 12 Teborba 55 Chawat43 Jdaida 24 Batane 32 Borj El Amri 32
Manouba 22
Gouvernorat de Nabeul
Bouargoub 38 Dar Chaabene 19 Beni Khiar 15 Dar Alouch 33 Grombalia 38
Hammamet 25 Korba 9 Takelssa 15 Mida 18 Menzel Temime 10 Hammem el Ghazez9
Beni Khaled 17 Menzel Bouzelfa 11 Hawariya 12 Kelibia 10 Nabeul 20 Slimane15
Gouvernorat de Bizerte
Menzel Bourguiba49 Ghazela 27 el Aazib 15 Utique 17 Sonine 12 Mateur 10 Tinja 25
Ras Jebal 20 el Alya 48 Ghar el Melah 31 Joumine 4 Sejnene 1 Bizerte 31
Gouvernorat de Sousse
Kalaa el Kobra 12 Sidi el Heni 19 Kindar 47 Msaken 6 Nefidha 10 Chat Meriem 8
Bouficha 18
Gouvernorat de Kairouan
Barrage nebhena 18 Barrage Haouareb 14 Bouhajla 10 Nasrallah 11 Ain Jaloula 22 Alam 26, Chebika 9 Haffouz 26 El Alaa 23 Oueslatia 30 Sbikha 15 El Hajeb 10 Kairouan
Gouvernorat de Mehdia
Mahdia port 2
Gouvernorat de Kasserine
Hidra 23 Foussena 15 Feriana 35 Sbiba 4 Tala 9 Sebitla 13 Kasserine7 Majel bel abes 1 Hassi el frid 23
Gouvernorat de Gafsa
Senad 7 Oum Elarais 12 Metlaoui 1
Gouvernorat de tozeur
Tamaghza 6
Gouvernorat de sidi bouzid
Moknessi 1 Regueb 16 Menzel Bouzaine 13 Sidi Bouzid 16 Jelma 12 Aouled hafouz 46 Charrarda 18 Nasrallah 11 Bir ali ben khalifa3