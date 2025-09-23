Tunisie : Météo du mardi 23 septembre 2025

Temps passagèrement nuageux à progressivement très nuageux avec des pluies attendues au nord, au centre et localement au sud. Ces pluies deviendront parfois orageuses et localement intenses l’après-midi avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur sud au nord et au centre et de secteur est au sud, faible à modéré puis relativement fort à la fin de la journée au Golfe de Gabès, où sa vitesse dépassera provisoirement 80 km/h sous forme de rafales accompagnés d’orages.

Mer généralement houleuse à progressivement agitée au Golfe de Gabès à la fin de la journée. Les températures maximales sont situées entre 26 et 32 degrés au nord et au centre et entre 33 et 37 degrés au sud.