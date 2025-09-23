Tunisie – Alerte météo : Fortes pluies et orages attendus dans ces régions

Des cellules orageuses accompagnées de pluie sont attendues, mardi, sur le nord et le centre. Ces pluies seront parfois intenses, l’après-midi, sur les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Siliana, le Kef, Jendouba et Béja, puis ultérieurement, sur Bizerte, le Grand Tunis, Zaghouan et Nabeul.

Les quantités les plus importantes varieront entre 30 et 50 mm et atteindront localement 70 mm sur les régions côtières du nord, au cours de la nuit, avec chute de grêle et apparition de la foudre par endroits.

Un vent fort dépassant temporairement 80 km/h soufflera sous orages. Les pluies se poursuivront, demain mercredi 24 septembre, sur le nord et le centre et seront temporairement orageuses et localement intenses, l’après-midi, sur les régions côtières et le centre.