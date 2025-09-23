Tunis : un chauffeur de taxi condamné à 10 ans de prison pour agression d’une cliente

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, lundi, un chauffeur de taxi à dix ans de prison ferme.

L’homme a été reconnu coupable d’avoir détourné l’itinéraire d’une cliente, qu’il avait prise en charge sur l’avenue Habib Bourguiba, pour l’emmener dans une zone isolée d’une forêt à Sijoumi, où il l’a agressée.

Malgré ses tentatives de nier les faits, les confrontations avec la victime ainsi que le rapport médico-légal confirmant l’agression ont constitué des preuves irréfutables ayant conduit à sa condamnation.