Nouveau billet de 50 dinars en Tunisie : ce qui change à partir du 23 septembre 2025

La Banque centrale de Tunisie a annoncé la mise en circulation, à partir du 23 septembre 2025, d’un nouveau billet de 50 dinars (série 2022).

Cette nouvelle édition conserve le même design et les mêmes dispositifs de sécurité que la version actuelle, tout en introduisant une modification notable : la date d’émission, désormais fixée au 25 juillet 2025 au lieu du 20 mars 2022, imprimée avec une typographie plus lisible.

Le billet porte également la signature du gouverneur de la Banque centrale et de son adjoint. L’institution a précisé que cette nouvelle coupure circulera parallèlement aux billets de la même valeur déjà en usage.