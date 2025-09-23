Kasserine : Arrêt des cours en raison des intempéries

Les cours ont été suspendus, mardi après-midi, dans tous les établissements scolaires au gouvernorat de Kasserine, a annoncé le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles.

Le commissariat régional de l’éducation a, dans un communiqué publié mardi, souligné que cette décision est due aux prévisions météorologiques incertaines dans la région.

Le comité de lutte contre les catastrophes naturelles a appelé tous les usagers de la route et les citoyens à faire preuve de vigilance et à s’abstenir de traverser les oueds, ajoute le même communiqué.