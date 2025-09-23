Football : Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025

L’attaquant du Paris SG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or lundi, devenant le sixième français à recevoir la récompense suprême.

Ses 35 buts et 16 passes décisives et la victoire du PSG en Ligue des Champions, en championnat et en coupe nationale en avaient fait le favori au Ballon d’Or, devant le Barcelonais Lamine Yamal.

Il succède à l’Espagnol Rodri. Le précédent Ballon d’Or français remonte à seulement trois ans avec Karim Benzema.

Le titre titre féminin est revenu à la meneuse de jeu espagnole du FC Barcelone Aitana Bonmati, déjà lauréate en 2023 et 2024.

Vainqueure de la Liga la saison dernière et finaliste de la Ligue des champions avec le Barça et de l’Euro avec l’Espagne, la Catalane est de nouveau élu la meilleure joueuse du monde, devant sa compatriote Mariona Caldentey et l’attaquante anglaise Alessia Russo.

Le trophée Gerd Müller de meilleur buteur de la saison a été attribué à Viktor Gyökeres, passé cet été du Sporting Portugal à Arsenal, et à la Barcelonaise Ewa Pajor.

L’attaquant espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal a remporté lui le trophée Raymond Kopa de meilleur jeune de la saison 2024-25, devant le Parisien Désiré Doué.

Yamal, 18 ans, a grandement contribué à la très bonne saison barcelonaise, inscrivant 18 buts et réussissant 25 passes décisives toutes compétitions confondues, et remportant avec le club la Liga et la Coupe du Roi.

L’Espagnol Luis Enrique a été désigné meilleur entraîneur de la saison 2024-2025, mais l’intéressé n’est pas venu soulever le trophée Johan Cruyff, retenu par le classique contre l’OM lundi à Marseille.

Luis Enrique, 55 ans, a mené le PSG à la première victoire en Ligue des champions de son histoire, accompagné des titres en championnat et en Coupe de France.