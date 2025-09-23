Flottille “Global Sumud” : la Coalition internationale appelle à protéger la mission humanitaire vers Gaza

La Coalition internationale pour briser le blocus de Gaza a exhorté la communauté internationale à rejeter toute tentative visant à “incriminer la mission de la Global Sumud Flotilla”.

Dans une déclaration publiée mardi, la Coalition exhorte, également, la communauté internationale à agir immédiatement afin de faire cesser les massacres à Gaza, de défendre l’indépendance de l’action humanitaire et de protéger les participants à la flottille internationale.

Lundi, l’entité sioniste a menacé d’empêcher la flottille d’entrer dans ce qu’elle a qualifié de “zone active de combat”, affirmant qu’il ne permettra pas “la violation d’un blocus naval légal”. Il a invité les navires à “accoster à Ashkelon pour y décharger l’aide, qui serait ensuite acheminée vers la bande de Gaza”.

La “Global Sumud Flotilla” a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa route vers Gaza qui “croule sous les bombardements” de l’occupation et dont la population souffre de famine et subit des déplacements forcés et massifs. Elle réitère son attachement aux principes de paix, de non-violence et déclare soutenir libération du peuple palestinien.

La Coalition a, par ailleurs, fustigé les “campagnes de dénigrement” menées par l’entité sioniste en vue de délégitimer une mission civile humanitaire et justifier l’usage de la force contre des militants pacifistes et non armés.

Le droit international protège les civils engagés dans l’aide humanitaire, soutient la Coalition internationale pour lever le blocus de Gaza. Attaquer la flottille violerait les Conventions de Genève, ajoute la Coalition qui rappelle que la Cour internationale de justice a ordonné de faciliter l’accès, sans entrave, de l’aide humanitaire à Gaza.

Partie fin août d’Espagne, la “Global Sumud Flotilla” transporte des secouristes, médecins, artistes et militants de 44 pays. Elle a été rejointe en Méditerranée par une composante maghrébine partie des côtes tunisiennes.