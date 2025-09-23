Emission d’un timbre-poste commémorant le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies

La Poste Tunisienne émet, demain mercredi 24 septembre, un timbre-poste pour commémorer le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies (1945-2025).

En effet, la Tunisie célèbre le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies (1945-2025), sur le thème “Construisons notre avenir ensemble “.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du 24 septembre courant.