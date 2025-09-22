Tunisie : Météo du lundi 22 septembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, la journée du lundi 22 septembre 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Orages et pluies localement abondantes

Au fil des heures, le ciel deviendra très nuageux sur les régions ouest du nord et du centre. Des cellules orageuses se formeront, accompagnées de pluies parfois abondantes. Ces précipitations concerneront également l’est et, par endroits, le sud. Des chutes de grêle sont possibles localement.

Vent renforcé sur les côtes

Le vent soufflera du secteur nord au nord et du secteur est sur le centre et le sud. Il sera faible à modéré dans l’ensemble, mais se renforcera en fin de journée près des côtes orientales. Des rafales pouvant dépasser temporairement 80 km/h sont attendues lors des passages orageux.

Températures en légère baisse

Les maximales varieront généralement entre 28 et 34 °C. Sur les hauteurs de l’ouest, elles tourneront autour de 26 °C.

État de la mer

La mer sera peu agitée au cours de la journée, avant de devenir agitée en soirée.