Protection civile : 408 interventions au cours des dernières 24 heures

Le nombre d’interventions des unités de la protection civile au cours des dernières vingt-quatre heures a atteint 408, dont 102 pour l’extinction d’incendies dans différentes régions du pays, selon ce qu’a publié lundi le porte-parole de la protection civile sur sa page officielle Facebook.

Les agents de l’Office national de la protection civile sont intervenus entre six heures du matin du 21 septembre et six heures du matin du 22 septembre 2025. Ces interventions comprennent 102 opérations d’extinction d’incendies, 202 interventions de secours sans lien avec des accidents de la route, ainsi que 100 interventions d’assistance et de secours sur les routes.