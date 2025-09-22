ChatGPT franchit un pic historique à la rentrée scolaire

Avec la rentrée scolaire en Occident, l’utilisation de ChatGPT connaît une envolée spectaculaire, confirmant le rôle central qu’occupe désormais l’intelligence artificielle dans le parcours académique des étudiants.

Selon les données publiées par la plateforme OpenRouter, l’activité a atteint un pic de plus de 78 milliards de symboles générés le 18 septembre 2025, après un net ralentissement observé durant les vacances d’été. Ce regain d’intérêt met en évidence la forte corrélation entre le calendrier scolaire et l’usage des modèles linguistiques, qui deviennent pour de nombreux élèves un outil privilégié pour rédiger des recherches, réviser ou recueillir des informations.

Les spécialistes estiment que cette tendance illustre l’intégration progressive de l’IA dans les pratiques éducatives, tout en soulignant la nécessité d’encadrer son utilisation afin qu’elle complète l’apprentissage et renforce les compétences, plutôt que de les remplacer.