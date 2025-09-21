Témoignage émouvant d’Amel Safta : 15 ans de chômage artistique

Lors d’un entretien accordé à la radio Mosaïque FM, la comédienne de renom Amel Safta s’est livrée avec émotion sur la longue période d’inactivité qui frappe sa carrière depuis 2010. Elle confie son découragement face à l’absence d’offres — quinze années de chômage qui l’ont parfois amenée à douter de son art — tout en affirmant que sa santé est globalement bonne.

Amel Safta évoque avec tendresse le contact chaleureux du public, des classes populaires aux anonymes qui la reconnaissent dans la rue et dont la joie la nourrissait, puis explique comment elle a cherché refuge dans l’écriture pour donner un nouvel élan à sa vie professionnelle. Entre lucidité et résilience, son témoignage révèle la fragilité d’un métier et la force d’une artiste déterminée à rester utile et présente, malgré la douleur de l’oubli.