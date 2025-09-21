Reconnaissance de la Palestine : Australie, Canada et Royaume-Uni rejoignent 147 pays

Dimanche 21 septembre 2025 marque une avancée diplomatique significative : l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni ont officiellement reconnu l’État de Palestine, portant à plus de 147 le nombre de pays ayant franchi ce pas depuis 1988.

Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité d’un mouvement amorcé en 2024 avec plusieurs États européens et caribéens, survient alors que la guerre à Gaza et la crise humanitaire qui l’accompagne suscitent une vive inquiétude au sein de la communauté internationale.

À l’approche de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies, d’autres reconnaissances sont attendues, notamment de la part de Malte et de la France, renforçant ainsi l’élan mondial en faveur de la solution à deux États et accentuant la pression sur Israël pour mettre fin à l’escalade du conflit.