Flottille pour Gaza : malgré le décès de son père, le capitaine du navire Amsterdam poursuit sa route

Malgré la perte de son père ce dimanche 21 septembre 2025, le capitaine tunisien Mohamed Ali Mohieddine, à la tête du navire Amsterdam engagé dans la flottille internationale pour briser le blocus de Gaza, a décidé de maintenir le cap.

Depuis les eaux territoriales grecques, il a confié à la radio Mosaïque que sa douleur personnelle restait secondaire face au drame que vivent des milliers de familles palestiniennes.

Soulignant que son père avait toujours soutenu son engagement, il a déclaré vouloir honorer sa mémoire en poursuivant cette mission et en atteignant les côtes de Gaza, convaincu que ce combat incarne à la fois dignité et solidarité.

 

 