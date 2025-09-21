Demi-tonne de drogue à Radès : arrestation d’une employée et d’un douanier

La justice a ordonné la mise en détention d’une employée d’une société privée ainsi que d’un fonctionnaire de la douane, dans le cadre d’une enquête portant sur une importante tentative de trafic de drogue. Plus d’une demi-tonne de stupéfiants a en effet été découverte dissimulée dans une cargaison arrivée au port de Radès à bord d’un navire en provenance d’un pays européen. Cette saisie spectaculaire témoigne de l’ampleur du réseau et de la vigilance accrue des autorités judiciaires et douanières face aux flux illicites qui transitent par les ports tunisiens.