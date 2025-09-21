Bella Hadid hospitalisée : son combat bouleversant contre la maladie de Lyme

Le top model Bella Hadid traverse une nouvelle épreuve de santé qui l’a récemment conduite à l’hôpital. Sur Instagram, la jeune femme de 28 ans est apparue allongée dans un lit, reliée à des perfusions, s’excusant de ses absences et adressant un message d’amour à ses fans.

Soutenue par sa sœur Gigi, ses proches et ses amis, Bella reçoit également les encouragements de sa mère, Yolanda Hadid, qui a rappelé le long combat de sa fille contre la maladie de Lyme, diagnostiquée en 2013. Dans un message poignant, Yolanda a salué le courage et la résilience de Bella, évoquant les souffrances invisibles et les épreuves quotidiennes liées à cette pathologie chronique.

Déjà en 2023, le mannequin avait partagé des clichés similaires, confiant combien cette lutte avait été éprouvante mais formatrice, et affirmant avec force qu’elle n’aurait rien changé à son parcours, malgré la douleur, car il a forgé la femme qu’elle est aujourd’hui.