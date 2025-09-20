Sfax : les Tunisiens disparus en mer retrouvés sains et saufs en Libye

Le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mustapha Abdelkebir, a déclaré ce samedi que des informations quasi confirmées indiquent que les Tunisiens portés disparus à bord d’un bateau de migration irrégulière, parti des côtes de Sfax lundi dernier, se trouveraient sains et saufs sur le sol libyen.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse, Abdelkebir a précisé que le navire transportait 17 personnes de nationalité tunisienne, dont deux familles et plusieurs jeunes âgés de 18 à 25 ans. Depuis l’annonce de la disparition mardi dernier, des efforts de recherche ont été menés en coordination avec des militants de la société civile à Sfax, les familles et les autorités libyennes, afin de localiser le bateau et sécuriser ses passagers. La confirmation définitive de leur situation est attendue dans les prochaines heures.