Sécurité routière : le nombre de blessés en baisse de 16 %

Selon les dernières statistiques de l’Observatoire National de la Sécurité Routière, la Tunisie a enregistré, entre le 1er janvier et le 19 septembre 2025, un total de 3 638 accidents de la route, soit une baisse notable de 605 cas par rapport à la même période de 2024.

Le nombre de blessés a également reculé de près de 16 %, atteignant 4 883 personnes. En revanche, la mortalité routière est en hausse, avec 876 décès contre 808 l’année précédente. Les principales causes identifiées demeurent la distraction et le manque d’attention, responsables de plus de 40 % des accidents, suivis par la vitesse excessive, le non-respect de la priorité et diverses infractions au code de la route.

Sur le plan régional, Tunis concentre le plus grand nombre d’accidents et de blessés, tandis que Sfax détient le triste record du nombre de morts, devant Tunis, Sidi Bouzid et Nabeul.