Houssam Habib à propos de Sherine : « Je ne sais rien d’elle »

Le chanteur Houssam Habib a démenti tout contact avec la chanteuse Sherine Abdelwahab, affirmant qu’il n’avait aucune nouvelle d’elle et que les rumeurs concernant une réconciliation entre eux étaient infondées.

Dans une interview, il a précisé : « Je ne sais rien d’elle. Elle est en période de convalescence, mais ce n’est pas un traitement, juste une récupération. Tout va bien pour elle. Chaque fois que j’avais des nouvelles, je m’assurais qu’elle allait bien, mais maintenant je ne sais pas. » Par ailleurs, Houssam Habib a annoncé qu’il prévoyait de sortir prochainement son nouvel album.

Cependant, une fracture à la jambe a retardé la finalisation des derniers détails des chansons, notamment à cause de problèmes persistants au niveau de son tendon. Il a néanmoins promis à ses fans que l’album serait bientôt disponible.