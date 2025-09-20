Bizerte : saisie de 10 tonnes de viande stockée dans des conditions insalubres

L’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a saisi, dans le gouvernorat de Bizerte, des quantités importantes de produits alimentaires stockés dans des conditions non conformes aux normes sanitaires en vigueur.

Les produits consistent essentiellement en environ 10 tonnes de viande, principalement de la volaille d’origine inconnue, ainsi que de la viande rouge stockées depuis un certain temps dans un congélateur installé au milieu d’une étable destinée à l’élevage des animaux et au stockage des aliments pour animaux.

L’équipe de l’autorité a également saisi environ 300 kg de charcuterie « salami » préparée dans un entrepôt voisin à partir de la viande congelée mentionnée ci-dessus, ainsi que près de 3 tonnes de semoule alimentaire enrichie, conditionnée dans des sacs de 10 kg, et stocké à son tour directement sur le sol de manière aléatoire, ce qui l’exposait à la saleté, à la poussière et aux chiens errants.

L’Instance a indiqué que le parquet avait été informé afin de prendre les procédures légales nécessaires à cet effet.