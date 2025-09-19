Tunisie : plus de 100 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, célébrée chaque 21 septembre, la présidente de l’Association tunisienne de lutte contre Alzheimer, Afef Hammami, a révélé que plus de 100 000 personnes sont directement touchées par cette pathologie en Tunisie.

Elle a souligné que des centaines de milliers de proches subissent également les répercussions psychologiques et sociales liées à cette maladie. Spécialiste en gériatrie, la docteure Hammami a mis en garde contre la progression inquiétante de l’Alzheimer parmi les personnes âgées, rappelant qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique et d’une question humaine urgente qui nécessite une mobilisation collective et coordonnée.