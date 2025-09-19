Tunisie : le ministère de la Défense recrute des ingénieurs

Le ministère de la Défense nationale prévoit l’ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 7 ingénieurs principaux spécialisés en informatique au sein du corps commun des ingénieurs des administrations publiques du ministère pour l’année 2025.

Selon une décision du ministre de la Défense nationale publiée dans le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne, le concours externe se déroulera à partir du 3 novembre prochain et les jours suivants. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 3 octobre prochain.