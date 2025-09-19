Football : sanctions disciplinaires contre Maher Kanzari

Le Comité en charge de la gestion des affaires de la Ligue fationale de Football professionnel (LNFP) réuni vendredi, a décidé de sanctionner l’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Maher Kanzari, d’une interdiction de banc de touche pour 4 matchs et de’une amende de 7 mille dinars pour son comportement lors du match ayant opposé le 13 septembre dernier, son équipe au Stade Tunisien

Ledit Comité a, par ailleurs, a infligé une interdiction de banc de touche, deux matchs durant, à l’entraîneur de l’AS Gabès , Tarek Jerraya, et une amende de 5 mille dinars en raison de ses protestations répétées contre les décisions de l’arbitre à la fin du match opposant son équipe à l’ES Zarzis.

L’Espérance de Tunis a également écopé d’un avertissement assorti d’une amende de 7500 dinars pour usage jet sur le terrain de fumigènes avec récidive par ses supporters lors du match l’ayant opposé à l’ES Métlaoui.

L’US Guerdane, le Club Africain, l’Olympique de Béja (OB) et de l’ES Zarzis ont, pour leur part, écopé d’une amende 5 mille dinars pour jet de projectiles par leurs supporters lors des matchs de la 6e journée du championnat.

Concernant la réclamation déposée par le CS Sfaxien contre la participation du joueur de l’ES Zarzis, Jassem Ben Kilani, la Ligue a décidé d’accepter la réclamation sur la forme mais de la rejeter sur le fond, et de valider le résultat obtenu sur le terrain, à savoir 2-1 en faveur de l’ES Zarzis.