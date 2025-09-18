Tunisie – ARP : Ouverture le 7 octobre prochain de la quatrième session ordinaire

Le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a fixé, ce jeudi, la date du 7 octobre prochain à 10h pour la séance plénière d’ouverture de la quatrième session ordinaire de la législature 2023-2027.

A l’ordre du jour, l’annonce officielle de l’ouverture de la session et la prestation de serment de deux nouveaux membres, en vertu de l’article 80 du règlement intérieur. Il s’agit de Adnane Allouch (circonscription Bizerte-Nord) et Hamza Ben Othman Boudhiafi (circonscription Dégache – Hamma El Jejrid – Tameghza, gouvernorat de Tozeur), élus lors des partielles des 20 juillet et 7 septembre 2025 .

Les membres du bureau, réunis sous la présidence de Brahim Bouderbala, président du parlement, ont, par ailleurs, examiné le projet de loi n°20/2025 autorisant l’État à souscrire au treizième réapprovisionnement des ressources du FIDA (période 2025-2027).

Ils ont fixé la date du 3 octobre pour l’organisation d’une journée académique consacrée au projet de loi n°23/2023 instituant un régime exceptionnel d’intégration dans la fonction publique des diplômés de l’enseignement supérieur âgés de plus de 40 ans et en chômage de longue durée.

La réunion du bureau de l’ARP a, en outre permis d’évaluer les activités du parlement durant la précédente session et de penser les moyens d’élever la qualité de l’action parlementaire pour le reste de la législature, avec un accent particulier sur l’examen du projet de loi de finances 2026 et des projets en instance.

Enfin, le Bureau a décidé d’adresser 207 questions écrites aux membres du gouvernement et passé en revue des points relatifs à l’activité extérieure de l’Assemblée.