Intégration 2026 : les enseignants suppléants contestent la modification des critères de classement

Les enseignants suppléants concernés par l’intégration en 2026 ont exprimé, ce jeudi, leur “vive indignation” face aux récentes mesures prises par le ministère de l’Éducation, relatives à la modification des critères de leur classement, alors que la première liste de 2025 a été établie selon des critères “juridiques clairs”.

Dans un communiqué, les enseignants suppléants devant être intégrés en 2026 ont estimé que le changement introduit dans les critères de classement constitue une violation du principe d’égalité des chances entre les candidats et une infraction manifeste aux dispositions du décret présidentiel organisant l’intégration en deux phases.

“Ce décret stipule, en effet, qu’il est interdit de mettre à jour la base de données après la régularisation de la situation de la première liste”, ajoute le communiqué.

Les enseignants suppléants ont réaffirmé leur refus de toute modification du classement ou de la base de données après le démarrage du processus d’intégration, et leur attachement à l’ensemble de leurs droits garantis par la loi.

Ils ont, à cet effet, annoncé avoir saisi le tribunal administratif par un recours en référé.

Un décret présidentiel (n°21 de l’année 2025), publié au Journal officiel le 9 janvier 2025, prévoit l’intégration des instituteurs et enseignants suppléants en deux phases : la première immédiate en 2025 et la deuxième à partir de janvier 2026 et ce, en se référant à la base de données officielle relative à la couverture des vacances depuis 2006.

