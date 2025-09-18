Décès de Yumna Cherri : l’animatrice et actrice libanaise s’éteint à 55 ans

Les médias libanais ont annoncé ce jeudi matin le décès soudain de l’animatrice et actrice Yumna Cherri, à l’âge de 55 ans, après une période de lutte contre la maladie, sans que la nature exacte de son état de santé n’ait été révélée.

Née au Liban, elle a débuté sa carrière radiophonique à « Sawt El Chaab » avant de rejoindre « Télé Liban », puis « Future TV » et enfin la chaîne « Al Jadeed », où elle s’est illustrée à travers une variété de programmes en direct, à une époque marquée par l’essor des émissions télévisées mêlant divertissement, culture et art. Grâce à son style spontané et proche du public, elle a su conquérir une large audience au Liban comme à l’étranger.

Parallèlement à son parcours médiatique, Yumna Cherri s’est essayée au jeu d’actrice, participant à plusieurs productions télévisées, dont les séries « Al-Basha » et « Hind Khanom », consolidant ainsi une carrière polyvalente et riche, qui a marqué le paysage artistique et audiovisuel libanais.